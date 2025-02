Sport.periodicodaily.com - Gli Usa vincono l’oro nella combinata femminile ai Mondiali di Sci Alpino 2025

Non c’è stata storiaaidi Scia Saalbach. Gli Usa, grazie a Mikaela Shriffrin e Breezy Johnson, hanno dominato la nuova disciplina conquistandodavanti alle svizzere Laura Gut-Behrami, distanti trentanove centesimi, e alle austriache Stefhanie Venier e Katharine Truppe, lontane 53 centesimi. Ottava l’Italia con la coppia Delago-Rossetti.GLI USA: LA GARAPRIMA MANCHELa Nazionale stelle e striscie l’ha fatta da padrona sfoderando una super prestazione con Laura Macuga, che ha firmato il suo miglior tempoprima manche in 1’41?60 precedendo di ventitré centesimi la tedesca Emma Aicher.Terza piazza per l’austriaca Miriam Puchner che ha dimostrato di potersela giocare fino in fondo che le hanno consentito di attestarsi a 28 centesimi dalla Macuga, mentre per l’ultimo gradino del podio se la giocano la statunitense Brezzy Johnson e la tedesca Kira Wiedle-Winkelmann, rispettivamente quarta e quinta a cinquantuno e sessantuno centesimi.