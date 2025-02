Amica.it - Gli stylist, i brand, le anticipazioni sui look dei cantanti in gara a Sanremo

Leggi su Amica.it

Ormai ci siamo: dopo mesi di preparativi, gossip e polemiche, l’edizione 2025 del Festival diè ai blocchi di partenza. L’attesa non è solo per le canzoni in, ma anche per idei partecipanti: negli anni il palco dell’Ariston è diventato un evento nazional popolare di moda. Ci ha messo poi lo zampino anche il Fanta, che assegna (o toglie) punti in base all’outfit. Sulla scelta degli abiti vige il massimo riserbo per l’effetto sorpresa, ma possiamo già tracciare qualche anticipazione di “chi veste chi”.LesuidiPartiamo dalle certezze. Achille Lauro ha trovato l’affinità elettiva nelle creazioni di Dolce&Gabbana: «Con Domenico Dolce e Stefano Gabbana siamo rimasti svegli la notte a riflettere sull’ispirazione e gli aspetti creativi, ne è venuto fuori un progetto di alto profilo».