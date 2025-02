Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti entrano in azienda

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anis, Csdl e Cdls, in collaborazione con la scuola superiore e Robopac (Aetna Group), hanno ideato e organizzato l’edizione 2025 ‘Vivere l’’, l’iniziativa per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. Il progetto, come nelle tre precedenti edizioni, coinvolge glidel quinto anno del Liceo economicole e ha lo scopo di stimolare conoscenze, abilità, attitudini degliattraverso il confronto diretto con esperti formatori e consulenti. Quest’anno, glisaranno divisi in gruppi di lavoro e saranno chiamati a implementare e sviluppare uno dei modelli d’impresa predefiniti. La finalità principale sarà infatti quella di far immedesimare glinel contesto di un’impresa strutturata, per favorire la comprensione pratica delle materie affrontate durante il percorso scolastico.