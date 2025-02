Davidemaggio.it - Gli stilisti dei conduttori del Festival di Sanremo 2025

Sono lontani i tempi in cui Carlo Conti vestiva solo abiti firmati Salvatore Ferragamo. A differenza dei suoi precedenti tre, condotti tra il 2015 e il 2017, per il grande ritorno all’Ariston di quest’anno il conduttore ha deciso di affidarsi agli abiti sartoriali di Stefano Ricci, che ha il suo quartier generale a Fiesole, in Toscana. Ma Conti quest’anno avrà attorno un bel po’ di amici e colleghi, e su chi vestirà alcuni di loro vige ancora riserbo.: ecco chi veste Antonella Clerici, Alessia Marcuzzi e gli altri presentatoriGerry Scotti e Antonella Clerici, co-della prima serata, sulla questione dei look ci hanno scherzato molto: prima in una videochiamata, con lui pronto ad imitare in parte gli storici look di lei usando pailettes, abiti floreali e il colore bianco, e poi con uno scambio a mezzo social di fotomontaggi che mixavano i loro stili.