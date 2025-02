Davidemaggio.it - Gli stilisti dei Big del Festival di Sanremo 2025

Se la passerella di presentazione dei Big in gara asi è rivelata molto deludente, la speranza è che al palco del Teatro Ariston sia riservata un po’ di fantasia in più. Ma chi sono gliche firmeranno gli outfit? Vi raccontiamo quello che è emerso finora, partendo da un esordio d’eccezione, quello di Chanel.La casa di moda francese finora non aveva mai vestito nessun artista delle kermesse, ma c’è sempre una prima volta e a beneficiarne è un’altra esordiente sanremese, Joan Thiele. Presenti anche altri marchi storici come Dior (scelto da Giorgia), Valentino (ComaCose), Atelier Versace (Fedez) e Dolce & Gabbana (Achille Lauro).Elodie, ormai sempre attesissima per i suoi look, in passerella si è presentata in Mugler; Noemi in Alexandre Vauthier, Francesca Michielin in Miu Miu, Clara in Defaïence, Rose Villain in Fendi (ma nel suo guardaroba ci sono anche capi Antonio Marras), Sarah Toscano in Pucci con gioielli Miluna e Gaia in MM6 Maison Margiela.