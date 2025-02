Dayitalianews.com - Gli ordini agghiaccianti di Mosca nelle carceri russe: “Torturate i prigionieri ucraini, non abbiate pietà”

Leggi su Dayitalianews.com

Che la guerra sia affare sporco e brutale è cosa nota, ma anche nella guerra più sanguinosa esiste una sorta di codice etico tra soldati. Codice che sarebbe stato letteralmente fatto a pezzi daieri russi che, come rivelato da tre ex funzionari delledella Federazione al Wall Street Journal, avrebbero perpetrato odiose e indicibili violenze nei confronti dei detenuti.Lecome lager: “Siate crudeli”Come riferito dai tre ex funzionari, oggi disertori, già dopo le prime settimane di conflitto dal maggiore generale Igor Potapenko, direttore delledi San Pietroburgo, arrivaronoperentori e piuttosto chiari: “Siate crudeli,senza”. Glierano destinati alle guardie carcerarie, che avrebbero commesso atroci torture, senza indossare le bodycam come invece previstostrutture di detenzione