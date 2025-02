Lanazione.it - Gli ideali dei partigiani. Cerimonia a San Giovanni

Ricordare per costruire il futuro. Il 7 febbraio è una data carica di significato per la memoria collettiva di San. In quel giorno, nel 1945, 105 giovanivaldarnesi lasciarono la città per arruolarsi nella brigata Friuli dell’esercito italiano ricostituito, pronti a combattere sul fronte del Senio contro l’occupazione nazifascista. E domani, come accade dal 1946, saranno celebrati le doti di coraggio e determinazione e gliche ispirarono la loro lotta: libertà, democrazia, uguaglianza sociale e il rifiuto di ogni forma di discriminazione. "Si tratta di una tradizione istituita molti anni fa dal Comune e dall’Anpi - ricorda il sindaco Valentina Vadi - per celebrare un evento specifico che ha riguardato il nostro territorio, mantenendo viva la memoria del passato e dei valori fondanti della Resistenza".