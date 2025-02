Fanpage.it - Gli asini, i cani, i gatti e il terremoto di Santorini: cosa sta succedendo agli animali sull’isola greca

Continua lo sciame sismico sull'isola dell'Egeo e mentre migliaia di persone lascianosull'isola rimangono gli, tra cui i famosisempre più sfruttati per il trasporto dei turisti. Le associazioni locali che operano sul posto stanno tutelando anche ie irandagi ma c'è bisogno di cibo e soprattutto che le persone che decidono di andare via non abbandonino i loro compagni a quattro zampe.