Ilnapolista.it - Gli arbitri (che sono un po’ come i giudici) devono dare alle panchine la chance di invocare il Var

Leggi su Ilnapolista.it

La Verità propone un commento sulla questione arbitrale che si è aperta in Italia e che ripropone il contrastato tema del Var degli errori che anche questo week end hanno costellato le partite di Serie A“L’unica cosa da evitare è l’immobilismo che fa crescere i sospetti e riporta il pallone al manicomio di stagioni impresentabili, per fortunasp”.Le soluzioni dunque cimolteplici:“La prima è il Var achiamata, quel «chnge» in uso nel tennis, nel basket, nel volley che supera ogni imbarazzo nel rapporto fra direttori di gara e varisti. In caso di situazioni molto dubbie su azioni decisive (un rigore, un’espulsione, un gol contestato) ogni squadra dovrebbe avere due carte da giocare per chiedere all’arbitro di ana rivedere l’episodio al rntatore. Dopo di ché decide luisempre, quindi la vanità di casta è salva, ma lo fa con gli stessi strumenti tecnologici utilizzati dal tifoso sul divano”.