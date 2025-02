Fanpage.it - Gli animali si riconoscono allo specchio? Come reagiscono cani, gatti e altri animali alla loro immagine riflessa

Leggi su Fanpage.it

Il test delloviene utilizzato per provare a capire se gliriescono a riconoscersi nella propria, mostrando in un certo senso autoconsapevolezza. Ci riescono grandi primati, elefanti, delfini eanche insospettabili, mentree altre specie no. Questo però non significa che siano meno intelligenti o privi di autoconsapevolezza. Potrebbero usaremecsmi sensoriali e cognitivi,l'olfatto.