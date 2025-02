Quotidiano.net - Gli amori di Clara, il momento difficile e la rinascita. Chi è il fidanzato

Soccini ci ha preso gusto. Seconda partecipazione al Festival di Sanremo in due anni: di questo passo potrebbe riuscire nel giro di poco tempo ad avvicinare il maestro Irama. Dopo aver vinto Sanremo Giovani 2023 con ‘Boulevard’ e aver quindi partecipato a Sanremo 2024 fra i Big con ‘Diamanti grezzi’ - la classifica dice 24esimo posto su 30 partecipanti, ma gli stream parlano di quasi 37 milioni di ascolti su Spotify per questa canzone -, ora la cantautrice partecipa al Festival di Sanremo 2025 con ‘Febbre’. La canzone porta la firma di quattro nomi di assoluto primo piano: Dardust, Madame, Federica Abbate e, appunto,. Quello iniziato con ‘Diamanti grezzi’ sul palco del Teatro Ariston è stato un anno di grande successo per. La cantautrice varesina arrivava dal grande riscontro ottenuto dalla terza stagione di ‘Mare Fuori’, in cui interpreta Crazy J, e quindi in pochi la conoscevano come cantante.