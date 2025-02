Cultweb.it - Gli alberi possono comunicare tra loro? Il loro modo di “dialogare” è meraviglioso

Non immaginatevigiganteschi che discutono tradi attualità. La comunicazione che avviene tra gliè sottile, sofisticata e straordinaria. I ricercatori hanno scoperto che glinon si limitano a competere per luce e risorse, ma collaborano, si scambiano informazioni e si proteggono reciprocamente. Grazie a reti sotterranee e segnali chimici rilasciati nell’aria, gliavvisarsi dei pericoli, nutrire i più deboli e persino riconoscere i propri parenti.un albero frondoso (fonte: Unsplash)Qualcuno ha parlato di un internet speciale il “wood-wide web”, una rete formata dalle radici degliche si collegano con i funghi micorrizici e che instaura conun rapporto di scambio reciproco. Glicedono zuccheri ai funghi e in cambio ricevono acqua e minerali essenziali.