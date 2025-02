Gamberorosso.it - Gli 11 migliori Vermentino della Liguria sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Montagne che sembrano tuffarsi nell'acqua: è questa la prima descrizione che ci viene in mente quando pensiamo alla. Percorrendo i 350 chilometri che vanno dal confine con la Francia a quello con la Toscana, non si può non rimanere incantati dai pendii scoscesi e dai picchi appenninici che guardano negli occhi il mare. Ed è proprio su questi pendii che troviamo i piccoli fazzoletti di terra dove sono coltivate perlopiù le varietà tradizionali da una piccola, ma agguerrita, schiera di vignaioli coraggiosi che, oltre a produrre vino, si assumono, giorno dopo giorno, il compito di curare e salvaguardare il difficile territorioregione, compresso tra montagne, mare e strette valli.Se c'è un luogo in cui si può parlare di viticoltura eroica è proprio questo. Infatti, le caratteristiche geografiche che abbiamo descritto costringono i vignaioli a dure fatiche: la meccanizzazione è praticamente impossibile, le ore-lavoro sono molte di più che in altre zone vinicole, e a causa di ciò i prezzi, necessariamente, non possono essere troppo bassi.