Ilgiorno.it - Giuseppe Perticone suicida, la bimba morta durante il parto e le ricerche online del lago di Sara Pedri: giallo sulla fine del ginecologo

Leggi su Ilgiorno.it

Desenzano, 11 febbraio 2025 –era nato a Niscemi e proprio oggi avrebbe compiuto 39 anni. La sua Sicilia l’aveva lasciata per iscriversi alla Facoltà di medicina di Perugia, dove si era laureato e specializzato in Ginecologia e Ostetricia. Nel suo curriculum anche le esperienze cliniche all’estero, tra la Francia e Bruxelles. La professione lo aveva portato prima a Merano, dove aveva abitato insieme alla moglie. Sono molte le immagini del profilo Facebook che li ritraggono, sorridenti, insieme. Quindi il trasferimento suldi Garda, sponda bresciana nella casa da dove l’altro giorno è partita la telefonata alle forze dell’ordine della moglie Federica, preoccupata per la sua scomparsa. Il corpo senza vita diè stato rinvenuto a Cles, in val di Non, ai piedi del ponte di Castellaz suldi Santa Giustina.