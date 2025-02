Lanazione.it - Giulio Gambassi, le opere del grande artista a Sansepolcro Art Gallery

"Il ready made (il già fatto) è la rivoluzione, perché ti costringe a fare i conti con la realtà e a trasformarla. E quindi la creazione è la trasformazione": è questa dichiarazione di, ilnovecentesco di, una delle chiavi per avvicinarsi ai suoi collage, una disciplina artistica della quale questo autore è stato un indiscusso maestro. A lui è dedicata la mostra che ha aperto i battenti sabato visitabile fino al 28 febbraio allaArtdi Stefano Vannini, in via XX Settembre. Proprio Piero della Francesca è stato dichiaratamente lo "spirito guida" di, del quale sono qui proposte oltre trenta, molte inedite, tutte provenienti da collezioni private e alcune anche in vendita. Fra i lavori presenti in galleria molti sono dipinti, in gran parte quadri a olio, realizzati prima di approdare alla sfida del collage, anch’esso inserito con vari esempi in questa esposizione.