Giulia Settembrini chi è la fidanzata di Francesco Gabbani | Siamo pronti ad avere un figlio

fanno coppia fissa dal 2020; la loro complicità è evidente dai rari scatti che condividono sui social. “E’ un po’ pignolo” dichiarava ladia Radio Deejay, parlando dei difetti dell’artista.è una giovane donna che ha conquistato il cuore del cantante toscano. Non si conosce la sua data di nascita, ma sappiamo che è una ragazza molto riservata e timida. Nonostante ciò, ha ispirato uno dei grandi successi di: “Eldorado“, una canzone d’amore che parla di lei e della loro relazione.non è solo ladi, ma anche una sua collaboratrice. Tuttavia, non si conoscono i dettagli precisi del loro rapporto lavorativo. Ciò che è certo è chevuole restare lontana dai riflettori e non essere coinvolta nella vita pubblica del cantautoreLo stesso artista l’ha presentata nel 2020 a Radio Deejay, pochi mesi dopo il fidanzamento.