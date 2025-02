Internews24.com - Giudice sportivo, arrivano le decisioni! Un nerazzurro entra in diffida

I dettagli sulle sanzioni in merito alle 24a giornata di Serie A. Sono arrivate oggi le decisioni del Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in merito alla ventiquattresima giornata di Serie A. In ottica Inter, è importante evidenziare alcuni aggiornamenti significativi riguardanti i giocatori e le sanzioni disciplinari. In particolare, va notato che Henrikh Mkhitaryan è recentemente entrato a far parte dell'elenco dei calciatori diffidati, il che implica che un' ulteriore ammonizione nella prossima partita contro la Juventus potrebbe comportare la squalifica per un turno. Inoltre, si tratta della settima volta che il tecnico Simone Inzaghi riceve una sanzione, segno della costante pressione a cui è sottoposto in questo periodo.