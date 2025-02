Ilfattoquotidiano.it - Giudicare i brani di Sanremo al primo ascolto non servirà a niente!

di Rosamaria FumarolaNel 1992 Mia Martini partecipò acon il brano “Gli uomini non cambiano”. La critica si espresse molto negativamente sul pezzo, ma ciò non gli impedì di raggiungere il secondo posto della classifica finale del festival. Nemmeno io lo apprezzai, perché mi sembrava che ricalcasse il cliché della donna perdente nei confronti di uomini sempre e solo mascalzoni e cinici e che musicalmente, non fosse stato fatto dagli autori alcuno sforzo per rendere il brano meno monotono, tanto da farlo risultare alla fine, più simile ad una cantilena che non ad una canzone vera e propria.È probabile che la critica avesse ragione e che anche il mio giudizio non fosse del tutto privo di fondamento, eppure il brano iniziò ad essere amato e cantato da tutti, fatto che ne decretò un successo che il tempo ha solo consolidato.