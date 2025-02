Giubileo | a Napoli sono ben otto itinerari e anche 77 visite guidate in conventi e monasteri

Leggi su Ildenaro.it

La celebrazione delsi apre con “Donne di fede, carita’ e Percorsi giubilari neie neidi“, progetto promosso e finanziato dall’Assessorato comunale al Turismo e alle Attivita’ produttive, ideato e speranza nella direzione artistica dalla professoressa Adriana Valerio, teologa e delegata arcivescovile per il laicato, in collaborazione con l’Arcidiocesi di, 77e 18 incontri musicali compongono un vasto programma, che propone appuntamenti dal 13 febbraio al 21 dicembre e che e’ stato presentato a Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta, dal sindaco Gaetano Manfredi, dall’assessora comunale al Turismo e alle Attivita’ produttive Teresa Armato, dal Provicario Generale Arcidiocesi dimonsignor Gennaro Matino e dalla professoressa Adriana Valerio.