Giovedì torna nella casa Grande Fratello dopo il ritiro di Pamela un altro colpo di scena

Alnessuna eliminazioneilimprovviso die proclamazione del primo finalista maschio, che è poi risultato Lorenzo. In mezzo, durante la puntata di lunedì 10 febbraio, scontri, liti, faccia a faccia, sorprese e ovviamente anche polemiche come quella sul televoto del finalista di cui abbiamo parlato nell’articolo che trovate qui sotto. Anche una notizia per Giglio, che ha potuto riparlare con la sua Yulia.Un passo indietro. Negli ultimi giorni è uscito un gossip su un presunto tradimento di Yulia a Giglio, con tanto di video durante una festa di Capodanno in compagnia di tanti amici e anche un ex tentatore di Temptation Island con il quale ci sarebbe stato un avvicinamento. Lei ha presto smentito via social, ma Alfonso Signorini ha voluto mettere al corrente Giglio della cosa.