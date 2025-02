Giovanni Toscano pubblica domani la terza puntata del suo vodcast "Un giorno migliore"

Leggi su Ildenaro.it

È disponibile dail terzo episodio deldi, un format innovativo nel panorama italiano, che unisce musica e narrazione per raccontare la genesi dei brani del suo nuovo album. Protagonista di questa nuovaè il brano inedito “Emma” (LaTarma Records), il primo brano dell’album che ascoltiamo per la prima volta nel, dopo le puntate precedenti in cui sono stati presentati “Grazie” e “Piccolo Tornado”, già fuori.entra così nella parte più inedita e sorprendente del progetto, svelando tracce che non abbiamo ancora ascoltato. Nello specifico, “EMMA” è l’occasione perfetta per esplorare il tema di un amore lasciato, affrontando il dolore e la consapevolezza di aver preso una decisione sbagliata, senza poter più tornare indietro.L’episodio verrà presentato ufficialmente, mercoledì 12 febbraio, dalle 19:00 alle 20:20 a Sanremo, con un evento speciale organizzato da LaTarma Records nell’ambito di “Stiamo a Sanremo”, uno spazio creato per allontanarsi dal caos e riunirsi per creare uno spazio di confronto.