Giovanni Rosignoli ex osservatore del Pisa Sporting Club Investito molto nello scouting

Un viaggio nei meccanismi dello, tra intuizioni, strategie e la continua evoluzione del, exdelai tempi di Claudio Chiellini, racconta il percorso della società nerazzurra nell’ambito della ricerca di talenti. Nell’ultimo anno, ilha puntato con decisione sul mercato straniero, in particolare su quello del Nord Europa. "Il mercato straniero è in continua evoluzione, sia per la Serie A che per la Serie B - spiega-"Anni fa era meno ricercato, ma oggi è diventato un punto di riferimento per tante società". Ma perché proprio il Nord Europa? "Ci sono campionati da cui è possibile prendere profili interessanti, soprattutto norvegesi, danesi e svedesi - spiega -. Sono giocatori seri dal punto di vista professionale e con caratteristiche ben precise".