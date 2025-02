Sport.quotidiano.net - Giovanili Pisa: Juniores Femminile e Under 14 trionfano nei derby, Primavera ancora in crisi

, 11 febbraio 2025 - Un fine settimana di alti e bassi per il settore giovanile delSporting Club. Lacade in trasferta contro la Ternana, allungando la striscia negativa senza vittorie e scivolando al decimo posto in classifica. Un risultato che riflette un periodo complicato per la formazione di Mister Innocenti, che nelle ultime sei partite ha raccolto solo delusioni. Ma ci sono anche buone notizie: gli14 ottengono una vittoria di prestigio in casa dello Spezia, mentre lasi impone nettamente nelcontro l’Academy Livorno con un perentorio 5-0.una sconfitta per lanerazzurra, stavolta sul campo della Ternana, che si impone 3-2 con un gol nel finale. Ilha provato a reagire due volte, recuperando lo svantaggio con Casarosa prima e Buffon poi, ma nel finale il gol di Fulga all’88’ ha spento le speranze nerazzurre.