"Giorno del Ricordo e sguardo al futuro"

Un modo diverso di guardare alla ricorrenza del ‘del’ con una prospettiva rivolta al. E’ questo il messaggio che hanno lasciato Orazio Zanetti Monterubbianesi ed Elisabetta Sabatini, rispettivamente presidente e vice dell’associazione Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia); agli alunni della scuola media dell’Isc di Falerone che si sono ritrovati ieri nel salone comunale di Falerone per ricordare la storia, presenti anche Pisana Liberati e Maria Teresa Quintozzi, vice sindaco e assessore di Falerone, la dirigente scolastica Oda Gesuè e Marco Armellini presidente della ‘Comunità di Patrimonio’ di Falerone. "E’ importante tramandare alle future generazioni la storia – spiega Pisana Liberati – che fino a qualche tempo fa non era neppure ricordata nelle scuole, affinché fatti come questi non accadano mai più".