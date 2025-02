Sport.quotidiano.net - Giornata nera: due sconfitte per le fucecchiesi. Cade anche il Limite e Capraia a Firenze

Nuovaper le due compaginiimpegnate in serie C1. Nell’ultimo turno di campionato sia Atletico che Vigor sono infatti state battute. Partiamo dai primi, che con tante assenze restano a secco di gol pure contro la capolista Cus Pisa. Ai ragazzi di Perretta non riesce l’impresa dell’andata e stavolta si arrendono 5-0 a Fucecchio, perdendo per il prossimo match l’espulso Cascella e l’infortunato Lorenzo Magini. I biancorossi restano a 28 punti e vengono scavalcati al quinto posto dal Remole. Subito alle loro spalle con tre lunghezze di ritardo troviamo i ‘cugini’, che sempre a Fucecchio si arrendono 6-5 al Monsummano. Al termine di una gara combattuta in cui i ragazzi di coach Poli pagano i tanti errori sotto porta e una zampata ospite nel finale decide la sfida dopo che la Vigor aveva impattato sul 5-5.