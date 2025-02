Iltempo.it - Giornata Nazionale della Mobilità Sostenibile, Toni Purcaro (DEKRA): "Coniugare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale"

Oggi si celebra ladedicata ai temie smart cities che rappresenta un momento cruciale per riflettere sul futuro delle nostre città e sulla necessità di una trasformazione profonda del modo in cui ci spostiamo. Ne parliamo con, Executive Vice PresidentGroup e Presidente diItalia. “Oggi è necessario un approccio collaborativo tra aziende, istituzioni e stakeholder per accelerare la transizione verso soluzioni diche riducano l'impatto. La sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un'opportunità per migliorare la qualitàvita delle persone e delle comunità”. Città intelligenti verso futuroSecondo: “La strada verso un futuro piùpassa dalla progettazione di città intelligenti, capaci di