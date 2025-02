Iodonna.it - Giornata mondiale del malato: perché il rapporto tra medico e paziente è terapeutico

Comprendere le esigenze del, ascoltarlo senza giudizio e guidarlo verso scelte consapevoli, richiede una comunicazione autentica e profondamente rispettosa, un percorso indispensabile in tutte le relazioni di aiuto. Ladelè stata istituita nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II che ha voluto dedicare questaai malati di tutto il mondo per promuovere la compassione, la solidarietà e l’attenzione verso coloro che soffrono a causa di malattie. Le malattie cardio-cerebrovascolari prima causa di morte in Italia: l’importanza della diagnosi precoce X Nella medicina e chirurgia iltrarappresenta uno degli elementi cardine per il successo di qualsiasi intervento.