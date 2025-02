Quotidiano.net - Giornata internazionale delle donne nella scienza: 10 anni di sfide e progressi

Laragazzecompie 10, ma c'è ancora molto da fare perchè sono ancora poche le ragazze che scelgono di studiare le materie scientifiche e, fra le ricercatrici, poche riescono a fare carriera. Istituita nel 2015 dall'Assemblea GeneraleNazioni Unite per promuovere l'accesso e la partecipazione al mondo delladie ragazze, allora laaveva l'obiettivo di aumentare il numero di coloro che decidevano di iscriversi a un corso di laurea in una disciplina Stem (, tecnologia, ingegneria e matematica) e di intraprendere la carriera di ricercatrice. A diecidi distanze l'uguaglianza di genere in questo campo è ancorara lontanamaggior parte dei Paesi del mondo. In Italia, le ragazze tra i 25 e i 34con una laurea nelle materie Stem, sono solo il 16,8%: meno della metà dei ragazzi, che arrivano al 37%, secondo il dato riportato da Save the Children sulla base del rapporto Istat 2024.