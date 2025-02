Thesocialpost.it - Giornalista italiano detenuto in Venezuela, esplode il caso: “Innocente, va liberato subito”

Unattualmente in. La denuncia è arrivata dalla Fnsi, Federazone nazionale stampa italiana: “C’è anche untra i sei italiani attualmente detenuti in. Si tratta del 59enne Biagio Pilieri, figlio di siciliani emigrati in Sud America che ha il doppio passaporto ed è une politico che si è battuto negli ultimi anni anche per denunciare chiusura di organi di informazione, censure e altri problemi dell’editoria locale”.“Insomma, paga con la libertà il suo impegno per la democrazia in un Paese controllato dal regime di Nicolás Maduro” ha spiegato l’Fnsi, specificando che l’uomo è stato “arrestato a Caracas il 28 agosto del 2024 e, da allora, rinchiuso nell’Helicoide”, la sede dei servizi segreti del, il Sebin, denunciata dall’Onu e da numerose ong per le torture ai detenuti.