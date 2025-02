Gqitalia.it - Giorgia porta La cura per me a Sanremo 2025

Leggi su Gqitalia.it

, che torna per la quinta volta sul palco dell’Ariston esattamente trent’anni dopo la vittoria con il brano Come saprei, è una delle favorite di. Questa volta la cantante, reduce anche dall’esperienza di co-conduttrice di2024 e conduttrice dell'ultima stagione di X Factor, torna in gara con il brano Laper me, scritto insieme a Blanco e Michelangelo (che l'ha anche prodotto). Poi, dopo il Festival, per festeggiare insieme al pubblico l'anniversario imnte di Come Saprei, in estate tornerà live in tre scenari speciali: Terme di Caracalla di Roma (13 giugno); Teatro greco di Siracusa (25 luglio) e Reggia di Caserta (16 settembre).Una storia di crescita interioreApparentemente, c'è l’amore al centro della canzone chepresenta in gara alla 75°edizione del Festival.