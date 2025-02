Metropolitanmagazine.it - Giorgia in gara a Sanremo 2025: chi è il suo compagno Emanuel Lo

Tra i big inè sicuramente una delle artiste più attese. Dopo l’esperienza come conduttrice a X Factor Italia, infatti, la cantante romana ha deciso di tornare a calcare il palco dell’Ariston con il brano La cura per me, firmato da Blanco. A sostenerla nel corso di questa nuova edizione del Festival, oltre al suo entourage e ai milioni di fan che non vedono l’ora di riascoltarla, ci sarà senza dubbio ilLo.Chi è il ballerino e coreografoLo,diLa cantantee il ballerinoLoNato a Roma nel 1979,Lo, al secoloLo Iacono, è un ballerino e coreografo di punta nel panorama artistico nazionale Si è avvicinato al mondo della danza sin da giovanissimo, per poi debuttare in tv negli anni Novanta, nel corpo di ballo di diversi show, che ha anche coreografato.