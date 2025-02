Quotidiano.net - Giorgia-Annalisa, duetto da brividi. Nali: “Canto con una delle mie maestre”

Sino a poco prima che Meloni diventasse Presidente del Consiglio, in Italia il nome “” era inteso in un unico modo. Per tuttiera soloTodrani, unavoci più emozionanti e riconoscibili in tutta Europa. Dall’11 al 15 febbraiotorna al Festival di Sanremo e lo fa con ‘La cura per me’, una canzone che finalmente sembra essere adeguata tanto nell’arrangiamento quanto nel testo al suo sconfinato talento e alla sua persotà magnetica. Durante la serataCover, quella di venerdì 14 febbraio,duetterà con. Sul palco dell’Ariston porteranno ‘Skyfall’ di Adele. Due voci maestose che regaleranno un momento emozionante e sontuoso al pubblico. Due voci che si conoscono e che si apprezzano da molto tempo. “Unamie grandi insegnanti di, suo malgrado - aveva raccontato qualche anno fa proprio-, è stataperché io quand'ero piccolina ho imparato tante cose cantando le sue canzoni e quindi un giorno mi piacerebbe fare qualcosa con lei.