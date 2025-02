Ilpiacenza.it - Gioco d’azzardo, Rabuffi: «Spendiamo tanti soldi quanti per la sanità»

Leggi su Ilpiacenza.it

«Studiare il fenomeno del, prevenirlo, evitare i suoi immensi costi sociali». Luigi, consigliere comunale di “Alternativa per Piacenza”, ha citato in aula a Palazzo Mercanti i dati del rapporto “Pane e azzardo” in Emilia-Romagna, redatto dalla Cgil e da Federconsumatori.