Ilgiorno.it - Gino Cristelli morto a 79 anni dopo l’investimento: ora è omicidio stradale

Brescia, 11 febbraio 2025 – Nel bresciano si registra il quintoper incidentedall’inizio del 2025. Si tratta del pensionato, imprenditore di Vipiteno trasferitosi a Brescia una cinquantina difa., la cui famiglia è assistita dallo studio legale3A- Valore Spa e dall’avvocato Nicola De Rossi, èin ospedale a causa delle lesioni riportate in seguito alda parte di un furgone lo scorso 15 gennaio alle 11.30 in via Cremona e Brescia. Aveva 79. Come ha specificato i legali di famiglia “la Procura di Brescia, che doveva avere già aperto un procedimento penale per lesioni personali stradali gravissime in capo al conducente del furgone, ora con il decesso della vittima ha trasformato il capo di reato contestato in”.