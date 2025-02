Giglio non ti ho tradito Ma il famoso rompe il silenzio e inguaia Yulia che figuraccia dopo il Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

, il presunto tradimento e la reazione di lui. Alè piombata come un masso la voce di una notte ‘brava’ dell’ex inquilina della Casa che come tutti sanno è fidanzata con. Si è parlato di “Baci con un tentatore la notte di capodanno” e lei è stata invitata da Alfonso Signorini per spiegare cosa è successo. La 25enne italo-cubana ha smentito tutto.Di fronte a undesideroso di vederci chiaro,ha dichiarato: “Facciamoci una risata, ho già smentito anche sui social. È un piccolo frangente di video che è stato preso in una serata trascorsa con amici e amiche”. Il concorrente ha detto di fidarsi di lei: “Sai quanto ti amo e sai quanto mi fido di te, queste cose mi scivolano addosso“. Ma ora c’è chi fa notare la strana reazione dell’ex tentatore di Temptation Island beccato con