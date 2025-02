Gianpaola Costabile presenta alla Mondadori Rione Alto il suo ultimo libro “Per-dono”

Leggi su Ildenaro.it

zione partenopea per la scrittrice e docenteche porterà il suo“Per-” oggi, martedì 11 febbraio, alle 18di, via Onofrio Fragnito, 64. Dialogano con l’autrice: la scrittrice Enza D’Esculapio, la psicologa e psicoterapeutica Silvia Aviani, Lello Licenziato docente di Religione Liceo Vittorini. Le letture saranno a cura di Marisa Giuliani. Modera la giornalista Daniela Merola.Piera e? un’ispettrice di polizia, ma e? anche la vedova di Donato, agente di scorta ucciso insieme al magistrato che proteggeva. Col magistrato muoiono sua moglie ed una delle sue figlie. Patrizia Copertino e? un’operatrice sociale che, insieme a tutti loro, non smette di lottare contro la violenza della camorra e le ingiustizie del mondo. Lo fa col suo compagno di vita, anziano professore con cui fonda i centri di accoglienza e recupero Nest e Together.