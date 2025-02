Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morelli: "La mia Ravenna nei secoli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si intitola ‘Essere’ (Il Ponte Vecchio) l’ultimo libro del saggista e storico dell’arteche, con una prosa di facile leggibilità e con il vasto uso del colore, invita e esplorare gli orizzonti così della storia come dell’arte straordinaria dellaantica, medievale e moderna. Come nasce l’idea del libro? "Dalla raccolta dei 25 Fermo Immagine pubblicati sunotizie, sotto l’occhio vigile di Piergiorgio Carloni, a cui poi sono stati aggiunti alcuni nuovi scritti". Nel complesso, è riuscito a sintetizzare ben duemila anni di storia. Tutto prende il via verso l’anno 29 avanti Cristo. "Sì, quando l’imperatore Augusto fissa la sede della flotta imperiale a Classe, a difesa dei confini orientali. Ho chiamato questa stagione ‘piede in acqua: Viaggio, commercio, cultura, legami diretti con Costantinopoli’.