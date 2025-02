Lanazione.it - Gianna Bigazzi: “Così nacque Bella Stronza, mio marito al pianoforte e tutto il talento di Marco Masini”

Firenze, 11 febbraio 2025 – Uno dei motivi di discussione della vigilia di Sanremo è stata la versione di ’’ che nella serata delle cover Fedez proporrà con il fiorentinissimo. Si è parlato tanto, troppo, di questo rifacimento. Tanto che lo stessosu Instagram si è sentito di dover precisare. ‘La cover di ‘’ che io e Federico porteremo all’Ariston venerdì non sarà nulla diciò che sto leggendo in questi giorni: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti parlano senza averlo ascoltato”. Sta di fatto che questa è diventata la cover più attesa perché molti hanno associato la scelta del brano con la querelle familiare che ha coinvolto i Ferragnez.