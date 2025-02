Ilgiorno.it - GhislieriMusica arriva nei reparti: "Concerti per pazienti e personale"

Creare una modalità d’azione replicabile a livello europeo per portare la musica in ospedale. È l’obiettivo di “Musica in reparto. Armonie per lo spirito“, protocollo sottoscritto da Amici del San Matteo Ets e. "Vogliamo dare un’accoglienza a tutto campo - spiega Renata Crotti della onlus - che si rivolga all’intera comunità ospedaliera,sanitario". Soddisfatto Maurizio Harari, presidente. "Grazie a questa collaborazione abbiamo potuto avviare una ricerca per rispondere a tante domande: come la musica può prendersi cura del malato? Quale musica è più adatta? Quali brani e quale volume e in quali contesti?". Nei mesi scorsi ci sono stati quattro eventi sperimentali neidi dialisi, oncoematologia pediatrica, oncologia e medicina generale.