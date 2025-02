Gerry Scotti | età altezza peso nome vero ex moglie compagna figli la politica

Leggi su Caffeinamagazine.it

è un gigante della televisione italiana, nelsenso della parola visti i suoi 182 centimetri die i 98 chilogrammi di(ma il dato varia molto a seconda dei periodi). È un conduttore televisivo di quiz, varietà, talent show; è un attore; è un disc-jockey; è un ex parlamentare italiano. È lo zio della tv, amato da tutte le generazioni di spettatori a partire dal 1983, anno in cui, lui che da tempo faceva il dj, ha esordito su Italia 1 con Deejay Television, l’antesignana di Mtv.Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo ContiChi è: età,Del resto stiamo parlando di un pioniere nel suo campo: l’uomo dei record (ha all’attivo la bellezza di 88 programmi solo in tv), il conduttore associato ai programmi preserali e in prima serata con gli indici d’ascolto più alti.