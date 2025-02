Ilgiorno.it - Gerry Scotti co-conduttore a Sanremo: la riuncia al cachet e l’esibizione su Bob Dylan. Dna delle campagne pavesi sviluppato a Milano: il debutto al festival

Leggi su Ilgiorno.it

, 11 febbraio 2025 – Questa sera tocca a, che insieme a un’altra lombarda doc, Antonella Clerici, sarà sul palco di, per la prima serata del. Per ilpavese è unassoluto nella Città dei Fiori. E per ora – anche se il palco sanremese è capace di emozionare anche i presentatori più navigati – il re dei quiz sta vivendo questa avventura come una vera e propria festa, basti guardare il suo profilo Instagram, dove in questi giorni ha scherzato con la collega “Antonellina” ipotizzando outfit per la prima serata sanremese.– nato Virginio, 68 anni, dna della campagna pavese, popolarissimotelevisivo, già deejay radiofonico, neo influencer sui social network, per tutti lo zio– è pronto per la sua “prima”.