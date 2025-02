Lapresse.it - Germania: Scholz, con me centro sarà più forte, mai con l’AfD

Franco), 11 feb. (LaPresse) – “Con me come cancelliere, ilrimarràin”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf, durante il suo discorso al Bundestag. “Nel nostro Paese non c’è alcun sostegno per la rottura dei tabù”, ha detto ancorain riferimento al voto congiunto della Cdu-Csu con l’ultradestra delsulle politiche migratorie.ha ribadito che non ci“mai qualcosa con l’estrema destra”, che è a “favor del razzismo e dell’uscita dall’Europa”. “Si tratta di rendere impossibile un govrno nero-blu (Cdu-Csu e AfD). Per responsabilità nei confronti della”, ha detto ancora