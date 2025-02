Amica.it - George Clooney è molto più tranquillo da quando la moglie Amal Clooney ha accettato di insegnare legge all'Università di Oxford, in Inghilterra: ecco perché

Leggi su Amica.it

Ora, finalmente,potrà dormire sonni tranquilli.suaha cambiato lavoro., infatti, hadinella più prestigiosainglese. Quella dove lei stessa ha studiato:. In questo modo, non si dovrà più occupare di alcuni dei casi giuridici più scottanti degli ultimi tempi.Comeaveva portato in tribunale l’Isis. O, ultimo in ordine di tempo, era entrata a far parte della commissione speciale di inchiesta su Gaza della Corte Penale dell’Aia. Che ha portato all’emissione di un mandato di cattura internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.piùdalahadi diall’di, in(foto Getty Images)a New YorkDi questo aveva parlato il divo qualche mese fa.