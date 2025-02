Quotidiano.net - Gen Z e pornografia, per un giovane su due l’educazione sessuale arriva dal web

Leggi su Quotidiano.net

Trieste, 11 febbraio 2025 – Qual è il rapporto dei giovani con la? Quanto sono consapevoli dei rischi legati alla fruizione di questi contenuti? A queste domande risponde l’indagine realizzata da Webboh Lab, il primo osservatorio permanente sulla Gen Z nato dall'incontro di Webboh con l'istituto di ricerca Sylla, per Parole OStili e diffusa in occasione del Safer Internet Day, oggi 11 febbraio. Lo studio, condotto su circa 1.000 giovani tra i 13 e i 20 anni, analizza il loro rapporto con la tecnologia, il consumo di, l’uso di piattaforme come OnlyFans e il ruolo del. Educazione: il web sostituisce la scuola e la famigliaè un tema su cui le nuove generazioni si sentono lasciate sole. Il 52,2% dei giovani dichiara di aver appreso più sulla sessualità da Internet che dalla scuola (37%).