Tpi.it - Gaza, Trump: “Tregua da annullare se Hamas non libera gli ostaggi”. E minaccia Egitto e Giordania

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha invitato Israele adl’accordo di cessate il fuoco cone a “lasciare che scoppi l’inferno” ase, come previsto dall’intesa mediata in Qatar, tutti gliancora trattenuti nella Striscia non sarannoti entro mezzogiorno di sabato 15 febbraio, arrivando anche a evocare la possibilità di bloccare gli aiuti ase questi dovessero rifiutarsi di accogliere i profughi palestinesi espulsi dal territorio costiero nel quadro dell’annunciato piano “Riviera” per il dopoguerra.Proprio per protestare contro questa iniziativa, che per stessa ammissione dinon prevede il diritto al ritorno deiwi deportati all’estero,avevato di posticipare “fino a nuovo avviso” il prossimo scambio trae prigionieri palestinesi previsto nell’ambito della, accusando Israele di aver violato gli accordi.