Gaza Trump | Hamas liberi gli ostaggi o si scatenerà l’inferno

“Senon libererà tutti gliisraeliani entro sabato a mezzogiorno si“. E’ l’avvertimento lanciato da Donaldlunedì sera, durante la firma di una serie di ordini e azioni esecutive. “L’accordo per il cessate il fuoco a– ha detto il presidente americano – dovrebbe essere cancellato senon libererà tutti gliancora detenuti entro sabato a mezzogiorno”.Il tycoon ha però aggiunto che la decisione finale spetta a Israele. “Parlo per me stesso. Israele può ignorarlo”, ha detto.