Ilfattoquotidiano.it - Gaza, qual è il prezzo della guerra? La diretta con Emergency in collegamento dalla Striscia

è ildi questi ultimi 15 mesi dinelladi? Oltre al numero catastrofico di vittime, più di 47mila e 500 palestinesi uccisi dall’esercito israeliano e una quantità di feriti e mutilati, i bombardamenti hanno resoun luogo inabitabile, una distesa di macerie. Con ospedali gravemente danneggiati, infrastrutture azzerate, servizi al minimo e i diritti, quelli basilari di ogni essere umano, negati.i sono i bisognipopolazione palestinese in questo momento, a oltre 20 giorni dal cessate il fuoco? Si potrà mai tornare a una realtà che possa avvicinarsi a un’idea di normalità? Come vivranno le nuove generazioni dopo il trauma fisico e psicologico di questi mesi di violenze, sofferenze e devastazioni inimmaginabili? Ei sono le difficoltà che incontrano gli operatori umanitari in questo contesto?Ne parlano inEleonora Colpo, infermiera dicollegatadi, Alessandro Manno, responsabile Paese per, e i giornalisti de ilfattoquotidiano.