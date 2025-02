Ilgiornaleditalia.it - Gaza canale "Suez bis", il piano "Ben Gurion" di Trump e Netanyahu per avere il controllo commerciale delle merci via nave dall'Asia all'Europa

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per la realizzazione pronto ildel 2017 dell'Institute for Zionist Strategies, che darebbe modo a Israele di appropriarsi anche del giacimento di gas "Marine" e di costruire nella Striscia la "zona residenziale" proposta da, come anticipato dal Giornale d'Italia Realizzare a