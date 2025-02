Lanazione.it - Gatti lungo l’A1. Salvati in quindici. Ora hanno casa

Verrà adottata sabato l’ultimana salvata dall’autogrill di Lucignano. I suoi angeli, i volontari dello Scudo di Pan, l’chiamata Marsha. Ha appena sei mesi e tra pochi giorni inizierà la sua nuova vita. Non ad Arezzo, ma a Roma. E’ di lì il ragazzo che qualche tempo fa, dopo essere sceso da un Flixbus, l’aveva vista e a aveva cercato di prenderla, senza successo. I volontari dello Scudo di Pan, che avevano già iniziato la loro avventura per salvare tutti i, gli avevano detto che nel caso in cui fossero riusciti a prenderla lo avrebbero avvertito. E così è stato, dopo averla sterilizzata e dopo il primo vaccino è partita la chiamata e sabato la bella storia avrà il suo lieto fine. Una storia che è iniziata dopo oltre un mese di appostamenti e notti insonne per mettere al sicuro i 15