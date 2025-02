Juventusnews24.com - Gatti inamovibile, Thiago Motta ha scelto il compagno di reparto: ecco la coppia di difensori per Juve Psv

di RedazionentusNews24haildiladiper il playoff di Champions League trae PsvManca sempre meno alla sfida in programma questa sera trantus e Psv, partita valevole per l’andata dei playoff di Champions League. Un match che i bianconeri vogliono vincere per avvicinare il traguardo qualificazione.In difesa un po’ per indisponibilità di alternative nelun po’ perchè si è creata un’alchimia positivaschiererà ancora-Renato Veiga comedi centrali. Toccherà ancora una volta a loro due come successo contro Empoli e Como.QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arriva quel PSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.